Nemůžeme dostávat stejné příjmy jako předtím, řekl exprezident Klaus

Vládní programy pomoci kritizoval: „Jestli si myslí, že se tudy proplatíme k prosperitě, tak to se mýlí.“ Zcela však plán pomoci neodmítl, to by ale musely být poslední rozpočty přebytkové: „Kdyby stát měl schovány peníze a měl je připravené, kdyby si dělal nějaké zásoby, kdyby v posledních pěti šesti letech mimořádného úspěšného růstu neměl každou chvíli v rozpočtu dluh, pak by je mohl v tuto chvíli vydávat.“