Nemocnice v Karlovarském kraji budou poskytovat už jen nezbytnou péči

Počet volných akutních lůžek se v nemocnicích v kraji pohybuje již řadu týdnů v řádu jednotek, a to jenom díky převozům pacientů do jiných nemocnic v republice. Jenže nemocnice se plní i jinde a volná místa se vyhledávají již jen obtížně.

Karlovarské krajské zastupitelstvo žádalo o uvolnění státních hranic pro převoz pacientů do Německa, ale to dosud vláda odmítala. Až ve středu připustila, že by mohlo být převezeno do Saska a Bavorska celkem 19 pacientů. Podle mluvčí ostrovské a sokolovské nemocnice Markéty Singerové ale bude tato možnost spuštěna až ve chvíli, kdy nebude volné žádné akutní lůžko v nemocnicích v Karlovarském kraji.