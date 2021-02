Někteří Středočeši odmítají očkování vakcínou AstraZeneca

Někteří zájemci o očkování v Kolíně podle středočeského krajského koordinátora očkování Martina Poláka kvůli zprávám v médiích tuto očkovací látku odmítli. Podle něj se třeba stane, že senior dostane termín očkování, ale pak někdo z rodiny zavolá do očkovacího centra a zeptá se, jakou látku dostane. "Když se řekne - AstraZeneca, tak řeknou, že ji nechtějí," dodal.

Mnoho zemí tuto vakcínu nepoužívá u seniorů, protože studie účinnosti nebyly provedeny na dostatečném vzorku starších lidí, Evropská léková agentura EMA ale vakcínu schválila bez omezení pro lidi nad 18 let. EMA však zmínila, že není dost dat, která by ukázala, jak je lék účinný u seniorů .

Do Česka dorazily první dávky této vakcíny v sobotu, bylo jich 19 200. Šly jen do některých regionů. Další dávky, konkrétně 21 600 přišly ve čtvrtek, ty už budou rozváženy do všech krajů.