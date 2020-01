Někteří lékaři elektronické neschopenky vítají, jiní si na ně stěžují

„Přihlásíme se do našeho systému, dáme vystavit novou neschopenku, kde najede číslo neschopnosti a pouze zaklikneme to, co je přes správu sociálního zabezpečení předdefinováno. Trvá to zhruba minutu,“ popsala Blanka Hrubá, která působí jako staniční sestra na psychiatrickém mužském oddělení VFN v Praze.