Několik desítek komunistů si na Střeleckém ostrově připomnělo první máj

„Covid jde a neptá se. Musíme respektovat základní pravidla, byť už se to začíná rozvolňovat, takže i dnes to bylo poněkud lepší než před rokem, ale to není hlavní problém. Připomenout si Svátek práce, který je dnes globální, protože problémy práce jsou globální, je na místě,” řekl novinářům poslanec KSČM Jiří Dolejš.