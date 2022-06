Nejvyšší stavba v Česku má jít k zemi. Místní chtějí vysílač zachovat

„Zatím nevíme, kdy to bude, ale někteří majitelé pozemků pod vysílačem dostali v červnu žádost o souhlas s odstraněním stavby,“ řekla Ivana Havlínová za Spolek přátel obce Liblice, který organizuje petici proti stržení stožárů.

Stožáry jsou podle ní viditelné z velké dálky. „Je nám jasné, že jejich údržba je nákladná, ale my uděláme vše pro to, aby odsud nezmizely, možná by mohly mít ještě jiné využití,“ doplnila.