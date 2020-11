Nejvíce nakažených seniorů přibylo ve středních Čechách

Nejvíce nově nakažených seniorů v uplynulých třech dnech vykázal Středočeský kraj, a to 599, přičemž 386 z nich je ve věku nad 65 let a 213 je starších 75 let. Vysoké počty má také Jihomoravský (497) a Moravskoslezský kraj (488). Oba tyto kraje patří, co do počtu případů, mezi ty nejzasaženější.