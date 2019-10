Nejsou peníze na léčbu alkoholiků a narkomanů, varují neziskovky

„Když jsem šel na první léčbu, dali mi nástup za šest měsíců. Ten půlrok čekání byl hodně špatný a dodnes nevím, jak jsem to vydržel. Jen díky pomoci rodiny jsem se nástupu na léčbu vůbec dožil. A když jsem se po osmi letech pokoušel dostat do jiné léčby, bylo to skoro nemožné,“ řekl Tomáš na čtvrteční tiskové konferenci, která měla upozornit na následky podfinancování organizací, které se závislostem věnují.