Nejpoužívanější ve světě je čínský CoronaVac. Účinnost provázejí pochybnosti

Do konce roku by ho mohly být do různých koutů světa dodány na tři miliardy dávek. Vakcína od Sinovaku předčila na konci května co do počtu vyrobených dávek látku od firem Pfizer/BioNTech – té se podle předpovědí Airfinity letos vyrobí na 2,47 miliardy dávek.