Nejmodernější srdeční pumpa dokáže prodlužovat život

Technický zázrak mu doslova vrátil novou chuť do života. „Nestálo to za nic, nemohl jsem dýchat, obtížně jsem se i pohyboval. Byl jsem pořád unavený a zvláště posledních 14 dnů před operací jsem to viděl černě. Teď už je mi hej a cítím se, jako bych se opravdu znovu narodil. Jen s tím nemůžu do bazénu,“ svěřil se někdejší průmyslovák a podnikatel, kterému vypovědělo srdce službu tak razantním způsobem, že byl zařazen do transplantačního programu centra.