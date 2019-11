Nejlepší reklama na manželství: Je to lék na předčasnou smrt

„Obecně platí, že nejnižší úroveň úmrtnosti mají muži a ženy žijící v manželství a nejvyšší úmrtností jsou postiženy osoby svobodné. V posledních pěti letech byla u ženatých mužů nižší úmrtnost v porovnání s ostatními rodinnými stavy o 18 procent, u žen to bylo 27 procent,“ uvedla na tiskové konferenci Markéta Šafusová z oddělení demografické statistiky ČSÚ.

Co se týče nádorových onemocnění, nejčastější příčinou úmrtí byla rakovina plic, která u mužů tvořila pětinu všech úmrtí, a u žen 15 procent, přičemž ještě v roce 2013 byl nejčastější příčinou úmrtí u žen na rakovinu nádor prsu.

„Zřejmě to může mít souvislost se svátky, ale je to jen spekulace, není to vědecky podložené,“ uvedla Šafusová. V prosinci zase lidé nejméně páchají sebevraždy, naopak nejvíce lidí si sahá na život na jaře a na začátku léta. Červenec také dominuje v počtu náhodných utonutí, kterých je nejméně v říjnu.