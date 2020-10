Nejdřív virus, pak puč. Mise v Mali vyčkává

Když pominula první vlna pandemie, na začátku prázdnin znovu rozeběhli ve výcvikovém centru Koulikoro výuku malijských jednotek. Ale moc dlouho se z toho netěšili, protože v polovině srpna v zemi proběhl vojenský puč a čeští vojáci i jejich kolegové z dalších dvaceti zemí se zase museli stáhnout na základnu do hlavního města.

„Co se týká nepokojů, nedá se říct, že by to byly nepokoje v pravém slova smyslu. Jakmile se obyvatelé hlavního města dozvěděli, že došlo k převratu, k události se připojili a obecně ji podpořili,“ poznamenal generál.

Češi v Mali působí už od roku 2013, a to v hlavním velitelství v Bamaku a v 50 kilometrů vzdáleném výcvikovém centru v Koulikoru, kde jako instruktoři trénují místní vojáky. V celé misi je asi kolem 700 vojáků z více než dvaceti zemí. V nejbližší době se do Mali chystá i zhruba 50 českých vojáků z 601. skupiny speciálních sil v Prostějově, kteří se mají zapojit do boje s islámskými teroristy v zemi a kolem hranic s Nigerem.