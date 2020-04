Nejdřív byznys. Petříček naznačil, jak by se měly otevírat hranice

Vláda by na pondělním zasedání měla uvolnit restrikce, co se týče vycestování do zahraničí. Podle ministra zahraničí Tomáše Petříčka (ČSSD) by zatím měly přednost dostat obchodní a pracovní zájmy, ale otevření sousedních hranic by se lidé mohli dočkat v polovině května.