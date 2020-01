Nejde o to Babišovi ukázat, že máme taky svaly, řekl pražský radní Chabr

Pražský pirátský primátor Zdeněk Hřib si nedávno stěžoval na zablokování směn majetku mezi státem a hlavním městem, a to kvůli vztahům s premiérem Andrejem Babišem. Co si o tom jako radní pro majetek myslíte?

Je to nešťastné, brzdí to dennodenní provoz všech konkrétních objektů. Stačí se podívat, v jakém stavu je Nemocnice Na Bulovce, a my se hádáme o to, kdo v ní má investovat. Říkáme státu, že investovat můžeme za předpokladu, že to promítne do výše nájmu, aby se to rentovalo alespoň ve čtyřiceti- či padesátiletém horizontu. Jenomže fakultní nemocnice (Praha vlastní asi tři čtvrtiny, pozn. red.) řekne, že to nejde, protože z velké části ošetřuje středočeské pacienty. Křičí hasiči i policisté, že potřebují investice do nemovitostí.

Jak z toho ven?

Myslím se, že musíme dospět ke konsenzu, tou hysterií trpí snad úplně všichni. Nikomu to není úplně příjemné.

Příčina je ve vztahu premiéra Babiše a primátora Hřiba?

Myslím si, že to je o vzájemném antagonismu. O snaze dělat z toho politiku namísto hledání řešení.

Co lze udělat pro zlepšení vztahů? Jsou zablokované asi rok.

Rok asi. Musíme s primátorovým náměstkem Petrem Hlaváčkem (Spojené síly, TOP 09) stanovit postup. Nejde o to panu Babišovi ukázat, že máme taky svaly a že se s ním nechceme bavit. Musíme ukázat zájem řešit problémy, které Prahu trápí.

Když je dnes premiérem pan Babiš, neznamená to, že Praha má zůstat odříznutá od jakéhokoli posunu a řešení věcí se státem. Potřebujeme, aby vztahy se státem fungovaly. Je to ku prospěchu celé republiky, vždyť v Praze vzniká čtvrtina hrubého domácího produktu. Když nebude Praha mít vyrovnané a férové vztahy se státem, nikomu to nepomůže.

Blokují situaci tedy ti vrcholní politici, když je několikamiliardová směna nemovitostí Prahy a státem připravená?

V jednotlivých tranších připravená je. Jak to blokují? Ředitelka Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) Kateřina Arajmu říká, že nemůže dát zelenou dohodnuté směně, protože nejsou vyřešené Letňany (premiér Babiš v nich chtěl postavit vládní čtvrť, pozn. red.) a další otázky. Neví pak, kam by měla umísit státní úředníky. Kdyby pustila pro ně využitelný majetek, mohla by se tedy dopustit chyby.

A jedná se o majetek, v němž by mohli sídlit úředníci?

Myslím si, že z objektů, o kterých se jednalo, lze využít Hybernskou 2, kterou dříve využívalo ministerstvo vnitra. Připraveny jsou dvě tranše, každá v hodnotě zhruba miliardy korun.

Musíte také brzy vyřešit otázku pražského mobiliáře a přístřešků. Rozhodne o tom město včas?

Uděláme pro to všechno. Musí se rozhodnout mezi cestou koncese a řešením in-house (nakoupením přístřešků z městské kasy, pozn. red.). Koncesní řízení můžeme vyhlásit druhý den. Pro druhou cestu je připraveno řešení krok za krokem, aby Pražané nepocítili diskomfort na zastávkách a aby výměna byla co nejrychlejší. Jsme v situaci, kdy je pražský mobiliář zatížen jednak politickými kauzami, jednak mediální bitvou několika subjektů. Obětí jsou Pražané.

Podaří se zabránit tomu, aby současný provozovatel přístřešky neodvezl a Pražané při čekání na tramvaj nemokli?

Provozovatel mobiliář vlastní, stará smlouva s městem je nešťastná, protože neexistuje strategie jejího ukončení a přechodu na nový systém. Železo nezůstane v majetku Prahy, ačkoli když se demontuje nebo odřeže, nelze ho moc použít. Nabízeli jsme variantu odkupu či pronájmu, obě varianty ale byly odmítnuty kvůli autorským právům a licencím.