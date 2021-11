Nehoráznost, zlobí se Hřib kvůli zákazu vánočních trhů ze dne na den

Vláda musí podle primátora nabídnout adekvátní finanční kompenzace všem stánkařům. "Považuji to za důkaz finálního selhání dosluhující vlády Andreje Babiše (ANO) a jejich absolutní neschopnosti cokoliv plánovat. Zajímalo by mě, co pro zbrzdění pandemie dělali doteď," uvedl Hřib.