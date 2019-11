Negativní vztah k novému partnerovi může být překážkou střídavé péče, rozhodl Ústavní soud

Dlouhotrvající negativní vztah k novému partnerovi jednoho z rodičů může být důvodem, proč nepřistoupit ke střídavé péči. Je ale třeba mít na zřeteli i to, jestli odpor k novému partnerovi není jen výsledkem manipulace s dítětem. Konstatoval to v úterý Ústavní soud (ÚS) v nálezu, v němž se vrátil k problematice výchovy dětí. ÚS navíc opět vyčinil soudům, že rozhodují bez toho, že by se dětí zeptaly, jak celou situaci vidí ony.