Nefunkční testy? Za nízkými počty pozitivních žáků může být i to, že dlouho seděli doma

Radní Prahy pro školství Vít Šimral (Piráti) to na sociálních sítích dával do možné souvislosti s tím, že používané antigenní testy jsou neúčinné. Podobného názoru jsou i někteří odborníci, mezi ně patří například bývalý ministr zdravotnictví a současný poradce premiéra Roman Prymula.

„U dospělých vychází incidence na zhruba jedno promile i velmi citlivými PCR testy, takže číslo pod promile u dětí mi připadá OK. Dalo se to čekat,” reagoval na dotaz Novinek Konvalinka, který například na začátku pandemie vloni na jaře pomáhal budovat laboratorní kapacity na analýzu vzorků.

„V obecné rovině, oba faktory hrají svoji roli. V populaci dětí, které nechodily do školy, incidence klesla. To má logiku a je to vidět i z demografických populačních dat. Zavřením škol se omezí kontakty a epidemie upadne, to je pravda. A teď, pokud do takto nízké populační prevalence nasadíte tento typ testování, tak vám ultimativně musí vygenerovat velmi malá čísla,” uvedl Hajdúch.