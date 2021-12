„Nechtěný“ Dostál: Piráti se hádají, jak moc být progresivní levice

V pondělí jste oznámil odchod z vládního týmu Pirátů s odůvodněním, že to „převzali lidé, s nimiž hodnotově nesouzníte a o jejichž kádrování nestojíte“. Koho jste myslel?

Orgány z oblasti širšího vedení strany, kde názory na ochranu soukromí nebo uznávání protilátek, respektive „přirozené imunity“, jsou významně neslučitelné s těmi mými.

Ale také předseda Ivan Bartoš vám vyčetl některá vyjádření v souvislosti s covidem-19 (Dostál byl kritizován, že zpochybňuje efekt očkování nebo že údajně sporným způsobem interpretuje data o covidu – pozn. red.). Změnilo se mezi vámi něco od té doby, prohloubily se vaše vzájemné spory?

Moje vztahy s Ivanem Bartošem jsou korektní. To je stanovisko spíše celorepublikového výboru, což jsou lidé odlišní od známých tváří Pirátské strany, což je třeba Ivan nebo Olga (Olga Richterová, první místopředsedkyně Pirátů – pozn. red.).

Tady se jedná spíše o lidi z části, která nechtěla být úplně ve vládě. Do určité míry se to prolíná i s těmi, kteří hlasovali o odvolání Ivana (Bartoše z postu předsedy strany – pozn. red.).

Takže jste Ivana Bartoše informoval o rozhodnutí předem?

Samozřejmě. Řešili jsme to už delší dobu. Býval bych preferoval to řešit až na sjezdu, který se bude konat 8. ledna, kdy by bylo rozhodnuto o budoucím směřování Pirátské strany. A z toho by samozřejmě vyplynuly i personálie – kdo je tím pádem vhodný nebo nevhodný. Ale celorepublikový výbor se to rozhodl řešit už teď.

Ano, Piráti se začali vaším setrváním ve vládním týmu zabývat v listopadu. Není to tak, že jste odešel, než abyste byl vyhozen?

Názorové rozpory by se musely velmi otevřeně řešit v rámci celostátního fóra, protože mě nejmenoval republikový výbor, nýbrž všichni členové. Neshledal jsem to účelným, protože by to spíše škodilo straně a dále ji to rozbíjelo. Pozice rozhádanosti ve chvíli, kdy vzniká nová vláda, určitě není dobrá. Myslím, že nikdo – já, ani Pirátská strana – by na tom dalším projednávání nic nezískal.

Po pravdě řečeno, vládní tým v oblasti zdravotnictví se stal méně významným z toho důvodu, že jednoznačným kandidátem (na ministra) je pan profesor Válek (Vlastimil Válek je místopředseda TOP 09 – pozn. red.), který bude v pátek jmenován.

Vnímáte mezi Piráty názorovou rozklíženost?

Někteří výrazně letitější členové než já odešli. Ve straně se vede debata, která je legitimní. A sice, jestli bude směřovat spíše cestou středové strany, jako tomu bylo, když se ustavila koalice se STAN. To je směřování, kterému rozumím a za kterým jsem šel.

Anebo jestli půjdeme směrem, který by se dal připodobnit k německým Zeleným, nebo hnutím typu Žít Brno. A to je politické směřování, které mi nekonvenuje.

Senátor Lukáš Wagenknecht oznámil, že bude na lednovém sjezdu kandidovat na předsedu proti Ivanu Bartošovi. Je to směr a změna, kterou podle vás strana potřebuje?

To si musí říct členové. Oba kolegy považuji za lidi, kteří jsou mediálně známi a kompetentní ve svých oborech. Lukáše znám ještě déle než Ivana. Oceňuji na něm jeho dlouholetou protikorupční linku. Tohle je něco, co se mi líbí.

Na druhou stranu si nemyslím, že je to něco, co by bylo neslučitelné se směrem, který zastával Ivan. Na otázkách dobré veřejné správy a transparentnosti veřejných financí se shodujeme.

Konflikty vznikají na tom, do jaké míry jsme progresivní levicí a do jaké středovou stranou.

Máte za to, že jsou Piráti částečně progresivní levice?

Myslím, že tam určitě takové křídlo je. I to padlo v některých stranických diskusích. Je to legitimní směr uvažování, ale nemyslím si, že by pro to u nás byla voličská základna.

Už víte, koho budete volit za předsedu – Ivana Bartoše, nebo Lukáše Wagenknechta?

Jestli vůbec dojde k takové volbě, počkám si na to, co odprezentují oba kolegové jako svůj záměr, co se stranou chtějí dělat, jakou chtějí vést politiku. Samozřejmě se budu rozhodovat hlavně podle toho, jaká řešení navrhnou pro zdravotnickou politiku.

A neuvažujete i nad odchodem ze strany?

V tento moment zůstávám. Skutečně pro mě bude rozhodující, jak se Pirátská strana rozhodne o svém vlastním směřování. Tady není kam spěchat. Za necelý měsíc bude sjezd, kde to bude nepochybně velkým tématem.

Takže neslyšíte hlasy, které by volaly po vašem odchodu? Jestli podle nich nepoškozujete stranu, jak dříve naznačil Ivan Bartoš?

Velmi pečlivě jsem si četl stanovy. Veškerá moje prohlášení, ať se týkají silného důrazu na zveřejňování dat o epidemii, nebo ochrany soukromí v digitálním věku, jsou s nimi v perfektním souladu.

Pokud bychom řešili, co jste zmínila, muselo by být měřítkem, co máme ve stanovách, a ne to, co se nějakým kritikům na sociálních sítích líbí, nebo ne.

Stanovy jsou jedna věc, ale napsal jste, že se nenecháte kádrovat. Nedožene vás to po odchodu z vládního týmu i konci ve straně?

Nerad bych zatěžoval veřejný prostor otázkou stranické příslušnosti. Jsem především právník a odborník přes zdravotnické právo.

Můžete odchod vyloučit?