Nechtěné těhotenství? V koronakrizi pomohl projekt

„Nakonec neměli ani na kredit do telefonu, aby zavolali na úřad práce. Na Linku pomoci projektu se Nina obrátila přes e-mail. Dostala finanční pomoc a informaci, na jaké dávky od státu má ve své situaci nárok. Přítel si našel práci jako řidič pro doručovací firmu. Nina je šťastná, že se situace vyřešila. Pokud by se nedostala do takto krizové situace, interrupci by nezvažovala,“ komentovala šťastný konec Trajerová.