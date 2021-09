Nechci zasahovat do voleb, řekl Orbán v Ústí a odešel na setkání s voliči ANO

Maďarský premiér Viktor Orbán při návštěvě Ústeckého kraje, kde vede kandidátku premiér Andrej Babiš (ANO), prohlásil, že nechce zasahovat do letošních voleb do Poslanecké sněmovny. Hned poté zamířil do ústeckého divadla za příznivci a členy hnutí ANO.