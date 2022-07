Názor nezměnili, ale otevřeli si obzory. Unikátní akce dokázala, že i Češi umí kultivovaně diskutovat

Sám mám výborné zkušenosti s mladou generací, která – když chce diskutovat – nakonec přizná zkušenosti z prožitého života seniora a závěrem sdělí, že se jim to líbilo a něco jim to dalo.

Nakonec se objevil pouze jediný účastník, který k diskuzi preferoval někoho z jiné generace. Dvaasedmdesátiletý muž chtěl někoho do 45 let. „Já sám mám výborné zkušenosti s mladou generací, která – když chce diskutovat – nakonec přizná zkušenosti z prožitého života seniora a závěrem sdělí, že se jim to líbilo a něco jim to dalo,“ vysvětlil muž.