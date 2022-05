Návrat očkování proti pravým neštovicím? Zatím ne

Otevřeně se k tomu staví třeba Spojené státy. Tamní Středisko pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) chce navýšit zásoby vakcíny Jynneos, která je schválena k prevenci pravých i opičích neštovic. Zvažují, že by jí očkovali rizikové osoby a zdravotníky, kteří měli kontakt s nakaženým. V Evropě je proti neštovicím registrována vakcína Imvanex.

Předseda České vakcinologické společnosti Roman Chlíbek upozorňuje, že látky, které se používaly v minulém století, doprovázely často silnější nežádoucí reakce. „Rizika vakcinace starou vakcínou používanou v Československu (pokud jsou zásoby) v tuto chvíli převyšují možná rizika (infekce, pozn. red.), proto nepovažuji přeočkování rizikových skupin za vhodné,“ napsal Právu. „Musela by být k dispozici vakcína nové generace,“ dodal.

Podobně to vidí i další odborníci, podle kterých nejsme v situaci, kdy by se nákaza začala masivně šířit a lidé měli vážně komplikace. Otázkou je, zda si Česko ponechalo vůbec nějaké minimální zásoby vakcín proti pravým neštovicím.

Dřívější vakcíny proti pravým neštovicím podle Státního zdravotního ústavu (SZÚ) fungují i proti opičím neštovicím. To však zpochybňuje ministerstvo zdravotnictví. Neexistují podle něj data, která by to potvrzovala.