Návrat deváťáků už pro ministerstvo není prioritou

Ministerstvo školství mění priority ohledně návratu žáků do škol. Ačkoliv zatím nejsou známé žádné termíny, jako první by se do lavic měli vrátit nejmladší žáci. Prioritně by se rovněž měla obnovit praktická výuka středoškoláků a vysokoškoláků, zatímco návrat žáků 9. tříd již podle mluvčí ministerstva školství Anety Lednové zásadní není.