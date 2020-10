Násilí rozhodně nepodporuju, hájí se po demonstraci Miloš Knor

Nevěděl jsem, že je to demonstrace sportovních fanoušků. Napsali mi organizátoři ze spolku Hnutí občanské nespokojenosti a pozvali mě. Měla to být jejich demonstrace. Že se k ní přilepili i někteří agresivní sportovní fanoušci, to jsem se dozvěděl až cestou na ni.