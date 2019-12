Národní investiční plán představíme 16. prosince, slíbil Babiš

"Přidaná hodnota je to, že jsme vůbec poprvé dali dohromady všechny ambice. Že už je nějak roztřídíme do nějaké skupiny, je věc druhá. Je to o tom, že se o tom musíme potom bavit, že se to bude samozřejmě měnit, že se kolem toho budeme trošku hádat, že to teď vzbudí emoce," řekl Havlíček.