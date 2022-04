Národní divadlo pořádá lekce baletu pro ukrajinské děti

„Kolébka baletu je na Ukrajině a v Rusku, právě tam balet začínal. Řekli jsme si proto, že se určitě mezi dětmi najdou takové, které už do baletních škol doma chodily a chtěli jsme se pokusit jim tímto nějak pomoct,“ vysvětluje vedoucí Baletní přípravky Národního divadla Jana Jodasová.

Lekce se konají jednou týdně, zatím se na ně přihlásilo asi 15 dětí, každý další týden však přicházejí nové. Mezi nováčky byl ve středu i jediný kluk skupiny, šestiletý Damian. Ten přijel do Česka začátkem března se svou maminkou.

Podobně jako on i mnoho dalších tanečnic již mělo z domova zkušenosti s baletem nebo například gymnastikou.

„Jsou tu ale i děti, které balet nikdy nedělaly a jen se jim to líbilo. Zatím se seznamujeme. Zjišťuji, čeho jsou děti schopné, a doufám, že se nám podaří dát dohromady i nějaký taneček, přeje si jejich lektorka Jodasová.

Ta vede českou Baletní přípravku Národního divadla již dvacet let, dětem z Ukrajiny se věnuje ve svém volném čase.

„Mám ty děti strašně ráda. Snažíme se, aby tady byly hlavně spokojené, aby měly aspoň na chviličku radost ze života. To je to minimum, co jim můžeme dát,“ myslí si Jodasová.