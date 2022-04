Náměstkem nového policejního prezidenta je pražský šéf Lerch

Vondrášek obměnil i funkci náměstka pro ekonomiku, kterou byl pověřen do té doby náměstek jihomoravské policie Jaromír Bischof. Nový úsek zastřešující oblast lidských zdrojů, IT a vzdělávání zatím povede David Fulka.

Na všechny pozice je nyní vyhlášeno výběrové řízení, obsazeny by měly být 1. května. Ve funkci tak zůstal pouze stávající náměstek pro Službu kriminální policie a vyšetřování Tomáš Kubík, pod níž spadá mimo jiné Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ). O jejím dalším osudu či možné reorganizaci nechtěl Vondrášek hovořit s tím, že jasněji by mohlo být do konce května.