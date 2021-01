Naděje Salmů na restituce skončily u NSS

Hugo Salm podal hned po konci války žádost o zachování československého občanství. Jenže už 2. března 1946 zemřel, aniž by o jeho žádosti bylo rozhodnuto.

NSS nepřisvědčil stěžovatelkám v tom, že by v předchozím řízení došlo k nesprávnému či neúplnému vypořádání důkazů z verdiktů soudců

Základním kamenem sporu bylo Salmovo přihlášení se k německé národnosti ze září 1939. Dědičky tvrdily, že tzv. Fragebogen podepsal pod nátlakem, navíc prý pokud by tak neučinil, mělo by to negativní dopad na jeho české zaměstnance. Dědičky se tak snažily dokázat, že Salm neměl přijít o majetek na základě Benešových dekretů.