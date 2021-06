Nadace Via vybrala na pomoc postiženým obcím už 150 milionů korun

„V první fázi uvolníme 20 milionů korun na okamžitou pomoc. Čekáme na informace od Jihomoravského kraje, co a kam máme poslat. Až je budeme mít, peníze okamžitě odešleme. Druhá fáze obnáší pondělní schůzku s dalšími neziskovými organizacemi a nadacemi, abychom pomoc koordinovali. V poslední fázi, až to nejhorší pomine, chceme pět až deset procent výtěžku využít na obnovení komunitního života,” uvedla Sedláková.

Rekordní vlna solidarity, kterou nadace zaznamenala, přinesla také výzvy. „V pátek jsme měli technické problémy, platforma Darujme.cz kolabovala. Další výzvou je i to, že sbírky organizuje řada organizací a my se s nimi chceme sladit, i když to znamená zpomalení rozdělení peněz. Přijde nám to však smysluplnější, než je uvolňovat jen tak na slepo,” dodala Sedláková.