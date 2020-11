Nad Napoleonem a jeho vojáky letos u Slavkova zvítězil virus

Vzpomínkové akce na jednu z největších a také nejslavnějších Napoleonových bitev, která se odehrála 2. prosince 1805 v okolí Slavkova a která změnila podobu Evropy, patří především kvůli bitevní ukázce už léta mezi nejvíce navštěvované akce svého druhu v Evropě.

Vždyť pod kopec Santon u Tvarožné, kde až dva a půl tisíce uniformovaných vojáků předvádí vždy některou z konkrétních bojových částí bitvy u Slavkova, přijíždí rok co rok tisíce diváků. Letos však slavného vojevůdce i všechny ostatní porazil neviditelný nepřítel. Koronavirus.

Připomínka Bitvy u Slavkova Foto: Miroslav Homola, Právo

„O ukázku se mělo letos postarat 1500 vojáků v poli. Bohužel uspořádání bylo nemožné, což všichni pochopili. Doufáme, že o to větší a důstojnější budou vzpomínkové akce v roce příštím, kdy se vzpomene dvě stě let od úmrtí Napoleona. Do ukázky v roce 2021 se zapojí, pokud tedy vše bude v pořádku 2 500 mužů, což je množství, která při důležitých výročích bývá obvyklé,” řekl Miroslav Jandora, který stojí v Projektu Austerlitz, který už třicet let vzpomínkové akce včetně bitvy pořádá

”Na 'své' muže se opět těší i americký Herec Mark Schneider, který je nejlepší představitel Napoleona posledních let na celém světě. Ostatně potvrdil nám to i v sobotu ráno videomostem, když pozdravil těch několik desítek uniformovaných, kteří se od Santonu vydali na pietní zhruba desetikilometrový pochod blátivými cestami k Mohyle Míru. Nikoho ze zúčastněných jsme ale neoslovovali, byla to jejich spontánní vůle,“ dodal Jandora.

Letošní ročník si organizátoři chtějí vynahradit příští rok. Foto: Miroslav Homola, Právo