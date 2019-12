Nacher: Pirátům se principy hodí jen někdy a na někoho

Vaše jméno se objevilo v médiích v souvislosti s kauzou vylepšování obrazu Číny v Česku agenturou C&B, kterou si platila společnost Home Credit International ze skupiny PPF. Je pravda, že vám agentura připravovala podklady pro kritiku pražského primátora Hřiba za vypovězení smlouvy mezi Prahou a Pekingem?

V žádném případě. A kdyby si novinář z Aktuálně, který toto naznačil, dal práci a podíval se na fakta, nikdy by nic takového nemohl napsat, nebo by to uvedl v souvislostech. K tématu pražsko-pekingské smlouvy se vyjadřuji konzistentně, je to dohledatelné v monitoringu. K jejímu vypovězení jsem se vyjadřoval principiálně stejně v lednu, kdy se o tom začalo mluvit, i v květnu a pak v říjnu, kdy k vypovězení skutečně došlo.

Kdyby si někdo dal práci a podíval se, jak jsem v tomto volebním období mluvil o ses­terské smlouvě, tak by zjistil, že jsem Čínu nikdy nehájil. Říkal jsem, že by se pražský primátor měl chovat diplomatičtěji, věnovat se tématům, která trápí Pražany, a kritizoval jsem, že zrovna on dělá zahraniční politiku. Na to si ale opravdu nepotřebuji nechat radit od PR agentury.

Primátora jsem v minulosti kritizoval, že se chová jako slon v porcelánu – ať už šlo o vládní čtvrť či zveřejňování auditu EK – a spíše než o zájmy Prahy mu jde o potlesk na sociálních sítích a vlastní zviditelňování.

Ale agenturu jste si najal na správu vašich sociálních sítí. Nic víc?

Je pravda, že se mi C&B starala o mé profily na Twitteru a Facebooku, ale víc nic. Navíc to bylo až od července, takže mi těžko mohla připravovat „pročínské notičky“. Do článku na Aktuálně jsem ani nevěděl, že jejím dalším klientem je Home Credit. O Číně na svých profilech nemám nic kromě pěti příspěvků – v třech jsem kritizoval Hřiba a ve dvou komentoval návštěvu Jaromíra Jágra v Číně. To ve své knize o politické korektnosti, kterou jsem začal psát před více než dvěma lety, se o Číně zmiňuji aspoň desetkrát.

Kdybych byl opravdu nějak brífovaný agenturou, tak bych asi těžko jako jediný z klubu ANO zhruba před dvěma týdny hlasoval ve Sněmovně pro pevné zařazení bodu týkající se pronásledování příznivců Falung Gong, a naopak bych byl aktivním účastníkem konference o česko-čínských vztazích organizované poslancem ODS Skopečkem. Proč? Zcela logicky, kdyby tu skutečně fungovala nějaká pročínská chobotnice organizovaná agenturou.

To je úplně směšná představa, ale někteří novináři se tento dojem snaží navozovat na základě zkratkovitých výkazů práce, které C&B poslala třetímu subjektu. Aby ale vše zasadili do širšího kontextu, je nenapadne, stejně jako je nenapadne, že ve výkazech práce se agentura mohla chlubit něčím, co se nestalo, případně, že ty výkazy nejsou úplně pravdivé.

To nařčení je bohapustý nesmysl, který mě poškozuje. Nemám přímý důkaz, mohu argumentovat jen nepřímými důkazy. Ono se těžko vyvrací něco, co se nestalo. Nemluvě o tom, že moje jméno se v těch výkazech údajně objevilo na dvou řádcích ze dvou tisíc.

Piráti kvůli této kauze chtějí ve Sněmovně vzkřísit nápad vytvořit komisi, která by měla vyšetřit vliv autoritářských režimů na český politický systém. Podpoříte její vznik?

Kdyby Pirátům opravdu šlo o zjišťování čínské chobotnice, tak by za mnou a za šéfkou pražských zastupitelů ODS Alexandrou Udženijí minulý čtvrtek před jednáním zastupitelstva nepřišel předseda pirátského klubu Viktor Mahrik s nabídkou: Pokud nenavrhnete bod odvolání Hřiba, nezařadíme na program bod o ovlivňování politiky Čínou a Home Credit.

S paní Udženijí jsme to jako správní čínští agenti odmítli, a naopak bod o Číně a Home Creditu sami navrhli a nazvali jej podle statusu na Facebooku Pirátů: Zastavme čínskou chobotnici, která se snaží ovládnout magistrát jinak než demokratickým způsobem. Stejně tak je překvapivé, že Piráti buď odsouhlasili, nebo minimálně tolerují, že se bez výběrového řízení v pražském dopravním podniku dělá zakázka jedné ze společností PPF ve výši kolem 400 milionů na klimatizaci pro tramvaje.