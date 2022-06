Nacher: Hlubučka jsem vyzval k rezignaci. Babišovo obvinění se nepojilo s politickou funkcí

Vyzval jste k rezignaci pana Hlubučka (STAN) na veřejné funkce kvůli obvinění kolem hospodaření pražského dopravního podniku (DPP). On sám nyní složil funkci náměstka pražského primátora, člena rady hlavního města a člena dozorčí rady Pražských služeb, a také rezignoval na všechny stranické funkce ve STAN. Považujete to za dostatečné?

Od začátku mě tam zajímá jeden moment – jakou tam hraje roli Adam Scheinherr (náměstek pro dopravu a šéf dozorčí rady za Praha sobě – pozn.red.) a primátor (Zděnek Hřib za Piráty) – pozn.red.). Opírám se mimo jiné o veřejná prohlášení (radní) Hany Marvanové, kdy ona už dva roky na něco upozorňuje.

Takže neplatí ta jejich teze, že oni nevěděli, a teď jsou udivení. Teď musíme vědět, jestli oni věděli, a kryli to, nebo jaké je jejich politická zodpovědnost.

(Adam Scheinherr ve čtvrtek zveřejnil na svém facebooku rozsáhlé zdůvodnění, podle kterého podal kvůli podezření z nekalostí okolo dopravního podniku trestní oznámení a na žádost policie poté veřejně dění okolo Hlubučka nekomentoval, ani neusiloval o jeho sesazení, pozn. red.)

Neodpovídáte mi ale na otázku k panu Hlubučkovi, který zůstal zastupitelem. Je to podle vás problém? Měl by složit mandát?

To je na jeho odpovědnosti.

Myslím, že spíše by ta kauza kolem Petra Hlubučka odhalila něco mnohem většího a širšího. Když se podíváte do stenozáznamu, upozorňovali jsme na některé věci delší domu. Před dvěma měsíci jsme chtěli zařadit tisk o netransparentním hospodařím dopravního podniku. Na ty věci jsme upozorňovali. Nejsme vyšetřovateli, nevěděli jsme, co se děje v tom spisu.

Další věc je, že po dvaceti letech je to snad poprvé, co opozice neměla v Dopravním podniku nikoho v dozorčí radě. Vždycky se tu ctil úzus, že opozice tam má nějakého zástupce. I za Krnáčové a tak dále.

Myslíte, že by to něco změnilo?

Možná, že ne. Ale měli bychom informaci, které dotyčný (člen dozorčí rady) může pouštět. Mohli bychom nějakým způsobem ještě více reagovat. Nepustit tam opozici znamená už samo o sobě podezření.

Generální ředitel a DPP Petr Witowski měl ve středu informovat členy dozorčí rady, že čtyři z pěti členů představenstva jsou v podezření ze spáchání zločinu – tedy všichni kromě něho. Je podle vás i přesto zde na místě vyvození personální odpovědnosti?

To vám řeknu, až se dozvím nějaké větší detaily. Nejsem ten, který by tu chtěl všechny preventivně odvolávat. Snažím se v těch věcech orientovat.

Mám s ním třeba dobrou zkušenost, co se týče věcí, které se týkaly zastropování dětských dluhů, Milostivého léta a tak podobně. To s tím byznysem nemá nic společného.

Ale tady se jedná o závažné obvinění.

Samozřejmě. Logika asi velí, že když je pozatýkán náměstek primátora a čtyři členové představenstva z pěti, tak je to otázka převzetí zodpovědnosti. Jen se chci dostat do vnitřností celé té kauzy. Jakou roli v tom hrál on.

Vnímám spíše politickou zodpovědnost náměstka a primátora. Je férové si říct, že tohle tu po roce 1989 nebylo, i přesto, že se mluvilo o divokých 90. letech. Házela se špína na hnutí ANO a ODS, ale takový zákrok, aby policisté běhali se psem náměstku na zahradě, to tu opravdu nebylo.

A jak se díváte na roli náměstka Scheinherra (Praha Sobě)?

Myslím, že by měl převzít tu politickou odpovědnost i přesto, že tu říká, že podal trestní oznámení.

Takže rezignovat?

Ano.

A pokud jde o primátora Hřiba (Piráti) jako hlavy města?

Měl by se k tomu nějak postavit. Zatím jeho výstupy směřují k tomu, že když je v debatě s Ondřejem Prokopem (ANO), tak mu vyčítá nějakou zakázku na Praze 11. Když je v debatě s ODS, tak jim vyčítá 90. léta, ale zatím jsem neslyšel, jakou převzal odpovědnost on.

Jak byste si to vyvození odpovědnosti tedy představoval?

Nevím, počkám si na ten bod (Rozhovor se odehrál ve čtvrtek před schválením programu schůze zastupitelstva – pozn.red.).

Zmiňovali jsme, že jste vyzýval k rezignaci pana Hlubučka. Zároveň máte v ANO obžalovaného předsedu Andreje Babiše (ANO), který premiérem zůstal. Proč jste nepožadoval to samé? Není to dvojí metr?

Není. Musíme odlišit věci, které se dějí při výkonu funkce a které se dějí s nějakým obrovským zpožděním. Je přece obrovský rozdíl, kdybych byl teď ve funkci, ve které bych zneužíval svoji pozici, než kdyby se zjistilo, že jsem před dvaceti lety udělal něco, o čem bych tvrdil, že jsem neudělal.

Je přece úplný rozdíl, že jsem to v tu chvíli nedělal v pozici politika, nýbrž občana-podnikatele.

Jestli tomu správně rozumím, vám nevadí samotná podstata Babišova obžalování, ale pouze to, kdyby to bylo v politické funkci.

Samozřejmě mi obecně vadí obžalování, ale vždycky tam vidím ten kontext.

Takže, když je to mimo politickou funkci, tak to pro vás není důvod k rezignaci?

Ten kontext vidím, že kdyby Andrej Babiš nešel do politiky, tak by nikdo Čapí hnízdo neřešil. Jestli si vzpomenu, odehrálo se Čapí hnízdo v roce 2010, ale trestní oznámení bylo podáno až čtyři roky poté.

Když je to v souvislosti s tou funkcí, tak je to samozřejmě úplně něco jiného, než když je to věc, která by se – jak se časově ukazuje – neodehrála, kdyby ten člověk nevstoupil do politiky.

Takže byste spoléhat na to, že by se to zametlo pod koberec?

Přijde vám normální dávat čtyři roky po něčem, co se odehrálo, trestní oznámení?

To není o tom, co mně přijde normální nebo ne. Zajímalo mě pouze, jestli pro vás není důležitá obžaloba sama o sobě důvodem k rezignaci?

Tak fajn. Budu jako vy: whataboutismus. Máme tu třeba případ hejtmana Půty (liberecký hejtman Martin Půta – pozn.red.), který byl také obžalován a zůstal hejtmanem.

Vy jste byl ale ten, kdo vyzval pana Hlubučka k rezignaci, ač váš předseda funkci nesložil.