Nabízejí lidem levnější energie. Skoro pokaždé je v tom podvod

„Výsledky jsou alarmující,“ uvedl ředitel inspekce Mojmír Bezecný. „Jedná se o nabídky změny dodavatele, a to jak osobně, tak po telefonu,“ dodal pro Právo mluvčí inspekce Jiří Fröhlich.

Celkem se loni na úřad telefonicky obrátilo s podněty přes 10 tisíc lidí, dalších osm stovek potom prostřednictvím elektronických podání nebo dopisem. Trendem posledních let podle Fröhlicha je, že domy obcházejí lidé, kteří jejich obyvatelům tvrdí, že jim nabízejí levnější energie.

„Základem je, že chtějí plnou moc, aby dodavatele vybrali za zákazníka. Říkají lidem, že vstupují do aukce energií a vyberou za ně nejlepší nabídku,“ vylíčil již dříve Právu mluvčí inspekce.

Prodejci, kteří se lidem ozývají, dosud nemusí mít žádnou licenci či registraci, podle níž by je oslovení rozeznali. Případným zájemcům by se však každopádně měli identifi kovat a lidé by jim rozhodně neměli dávat žádný předběžný souhlas, natož plnou moc.