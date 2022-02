Na základce v Kolíně mají školní televizi

„Můj profesní život se dělí na dvě části – mediální a pedagogickou. Působila jsem řadu let v televizi i v internetovém a rozhlasovém zpravodajství, okusila práci reportérky i moderátorky,“ řekla o projektu Brejchová v rozhovoru pro Právo a Novinky.cz.

„Říkala jsem si, že by vůbec nebylo špatné tyto dvě profese skloubit dohromady. A stal se zázrak – narazila jsem na báječné vedení školy, paní ředitelku Ivu Lokajovou a jejího zástupce Jana Chvojku. Celá škola je velmi pokroková a její vedení mělo stejný nápad jako já – vybudovat školní televizi. A tak jsme se do toho pustili,“ dodala.

„Zatím to funguje tak, že dětem píšu scénáře já, postupně se je ale snažím vtahovat i do této problematiky. Stejně tak o kameru a zvuk se z velké části ještě starám já, avšak i toto už si žáci zkoušejí,“ řekla Brejchová.

„Děti se teď nejvíce zaměřují na samotný projev před kamerou – to se samozřejmě musí trénovat a zabírá to mnoho času. Se střihem nám pomáhá můj manžel. Zprávy ve škole vysíláme jednou měsíčně, a to prostřednictvím našeho nového youtube kanálu,“ dodala bývalá moderátorka.