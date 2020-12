Na Velkou cenu dát 1,4 miliardy nemůžeme, říká brněnská primátorka

Společnost Dorna vyškrtla Brno z okruhu MotoGP na příští rok. Přestože jde pravděpodobně o nejvýznamnější sportovní akci u nás s dlouhou tradicí, stát si léta přehazoval žádost o dotaci jako horký brambor. Dnes už víme, že nám žádné ministerstvo nepřispěje. A to ani za rok 2020, kdy se odjel závod bez diváků. Vyplacení příspěvku totiž ministerstvo pro místní rozvoj podmiňuje i odjetím závodu příští rok, což se jeví jako nereálné.

Osobně jsem několikrát hovořila s panem Ezpeletou, což je promotér závodů MotoGP. Od začátku byly podmínky ze strany Dorny neměnné. Zalistovací poplatek na rok 2021 byl stanoven na 6 milionů eur. A v návrhu podmínek na roky 2022–2026 je částka zvýšená z původních 4,6 milionu eur na 9 milionů eur ročně. Tedy za nejbližších 6 let by šlo o 51 milionů eur. V přepočtu to znamená téměř 1,4 miliardy korun.