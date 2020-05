Na Václavském náměstí se šlapalo po rozřezaných židovských náhrobcích. Jejich původ je nejistý

Přestože nelze zatím identifikovat žádný náhrobek, i tak si Židovská obec nálezu cení a předpokládá, že se jich po Praze skrývá mnohem více. Upozorňuje na tento fakt řadu let. Zatím se našlo kolem 660 kamenů, z nichž zhruba 67 má nějaký zbytek nápisu.

Že jde o židovské náhrobky, je podle předsedy zcela evidentní. „Na některých jsou hebrejská písmena, na některých jsou pouze česká, ale když se podíváte na židovské hřbitovy, zejména tam, kde už jsou moderní kameny, tak samozřejmě většinou jsou nápisy nejen hebrejsky, ale i česky, případně německy, ale to je také latinka,“ vysvětluje.

Vedení Židovské obce by kameny rádo pietně uložilo na židovském hřbitově na Žižkově, ale ještě před tím by je chtělo vystavit pro veřejnost. „Uvažujeme o tom, že do té doby, než vymyslíme, jak kameny uložíme, je vystavíme v Jeruzalémské synagoze pro veřejnost,“ přemýšlí Bányai.