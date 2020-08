Na tajnou schůzku vzali nového zaměstnance. Doplatili na to

Setkání se odehrálo 11. dubna 2012 v restauraci Sklípek v městském divadle v Chomutově, tedy jen měsíc poté, co Steiner do ROP nastoupil. A kromě něj se neformálního oběda zúčastnili oba tehdejší hejtmani, tedy Jana Vaňhová (ČSSD) za Ústecký kraj a Josef Novotný (ČSSD) za Karlovarský.

Spolu s nimi dorazili také ústecký krajský zastupitel Arno Fišera a karlovarští zastupitelé Jakub Pánik a Tomáš Hybner (všichni ČSSD).

Všichni nyní čelí obžalobě z manipulací s dotačními projekty a penězi za zhruba 14 miliard korun, a to jako organizovaná zločinecká skupina. Právo má kopii této obžaloby k dispozici.

Během schůzky v Chomutově se zástupci obou krajů dohadovali o rozdělování peněz z ROPU, kolik který kraj získal a kolik mu náleží.

Vycházeli přitom z neoficiálního dokumentu, „Dohody 2007“, podle kterého peníze z ROP potečou na projekty do krajů v poměru 64 procent ku 36 ve prospěch toho Ústeckého.

Tento utajovaný materiál v březnu 2010 už pod názvem „Nové dělení 2010“ dokonce nejvyšší vedení obou krajů jako závazný podepsalo.

Podle státního zástupce Tomáše Minxe ale takové dělení odporovalo jak vnitřním předpisům úřadů, tak zákonům.

Na zmíněném obědě v dubnu 2012 ústecký zastupitel Fišera podle mínění Steinera předestřel „pro politiky velmi důležitý“ jednostránkový dokument, který měl zahrnovat parametry domluvy obou krajů, respektive kolik zatím získaly z fondů a jak je dodržována dohoda mezi nimi.

Dohodu, respektive tabulku o dělení peněz vypracoval tehdejší ředitel ROP a nyní obžalovaný Petr Vráblík podle obžaloby na příkaz jednoho z hlavních aktérů kauzy, podnikatele Daniela Ježka.

Policie po zátahu na podezřelé v prosinci 2016 našla jen její elektronickou verzi a návrh v počítači Vráblíka a v e-mailové komunikaci mezi ním a jeho nástupcem v ředitelském křesle Petrem Kušnierzem.

Originál spálil na záchodě

Originál dohody i její kopie totiž spolu s dalšími kompromitujícími materiály spálil Kušnierz v říjnu 2012 v míse na záchodě nonstop baru Star v Mostě, kde v minulosti dělal provozního. Sám to potvrdil policistům, když se stal tzv. spolupracujícím obviněným, který vypovídá proti všem ostatním. V obžalobě z letošního června je jich i s Kušnierzem celkem 27.

Bezprostředně po chomutovském obědě se Steiner o dění na této schůzce veřejně rozhovořil na jednání Monitorovacího výboru ROP a později také opakovaně v médiích. Načež na aktéry podal i s konkrétními jmény 2. července 2012 trestní oznámení k Okresnímu státnímu zastupitelství v Chomutově, čímž fakticky rozjel policejní vyšetřování v kauze ROP Severozápad.

Sám Steiner ještě v průběhu května téhož roku z úřadu odešel a později se opakovaně neúspěšně snažil kandidovat do různých voleb za KDU-ČSL.

Ostré reakce na Steinerovy veřejné výroky o dění v ROP na sebe nenechaly dlouho čekat. Policie například zaznamenala hovor z 23. května 2012 mezi tehdejším přítelem hejtmanky Vaňhové, podnikatelem Romanem Houskou a ústeckým zastupitelem Fišerou.

Hrubé nadávky v odposleších

Houska si v telefonátu nebral na adresu Steinera servítky: „…co udělal ten zmrd, ten nějakej Leo, nebo jak se jmenuje, ten čuromrd z toho pro kraj?“

Stěžoval si, že Steiner svým veřejným vystoupením poškodil vedení ústeckého kraje. „To byla schválně provokace takhle připravená a povedlo se jim to,“ mínil v hovoru nyní obžalovaný Fišera.

„No ale ty vole jako, my neumíme rozlišit, kde kterej kretén prostě na jaký straně je, když někoho berem?“ tázal se Houska.

Fišera mu následně vysvětloval, že Steiner se do ROP a funkce vedoucího jednoho z tamních oddělení dostal na základě výběrového řízení. Oba muži pak řeší, že se kraj i ROP musí veřejně bránit s poukazem na to, že sám Steiner je kandidátem jiné strany do krajských voleb. A také hovoří o tom, kdo už na něj podal a kdo ještě bude podávat trestní oznámení či žalobu.

„Bude hůř. My musíme, Romane, vystartovat s negativní kampaní. Prostě odložit veškerý sračky, programy, prostě vystartujeme na ně taky. Jiná cesta není, bohužel. Nemůže čekat,“ konstatoval v telefonu, jehož záznam cituje obžaloba, Fišera.

Vlivný člen severočeské ČSSD Houska se stal v listopadu 2013 obětí vraždy, když jej před domovskou vilou v Chomutově zastřelil podle soudů bývalý voják Michal Krčmář. Ten za to dostal 13 let za mřížemi. Podle některých lidí jednal na objednávku, ale to se nepodařilo prokázat.

Magor, či konfident?

O Steinerovi a jeho aktivitách se v odposleších podělil zastupitel Fišera o své dojmy i s tehdejší přítelkyní, které volal den po telefonátu s Houskou. Stejně jako podnikatel pronesl na adresu oznamovatele několik vulgarit.

„Dneska má být tiskovka, kde má prášit ten Steiner,“ sdělil Fišera partnerce.

„Jenomže nejhorší je, že ten kretén s náma byl, jak mě nalákali na tu schůzku do Chomutova,“ připomněl Fišera kritický oběd z března 2012.

Nebyl si také jist, zda Steiner není nasazený policejní „konfident“, ale podivoval se nad tím, že bývalý vysoký úředník ROP oznámil vše veřejně.

„No, to je divný. To prostě proto je vidět, že to je magor. On kandiduje pro kraj,“ připomněl v hovoru Fišera, že se Steiner snažil prorazit v krajských volbách za KDU-ČSL.