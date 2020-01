Na Štědrý den přišli o vodu. Dodnes ji nemají

„O vodě člověk nepřemýšlel, a teď je to peklo,“ říká paní Ilona. Chlapec jde pod sprchu zkusit štěstí. „Ani ťuk. A to jsme si dnes jen čtyřikrát umyli ruce,“ dodává utrápeně matka.

V obci přibývá novostaveb, včetně velkých sídel. Středočeský kraj se posledních deset let horečně zastavuje, více než jiné, stává se z něho jakási širší periferie drahé Prahy. Čím dál víc lidí do ní takto dojíždí.

Skrip do hlavního města denně jezdit nemusí; práci z velké části zvládne zařídit přes telefon, počítač. „Mám to tady rád, ten klid, prostor,“ rozhlíží se po krajině. Jenže zjistil, že v první polovině prosince jeden ze sousedů nechal dělat vrt. Vzdušnou čarou je to 130 metrů od Skripových. Zahrada souseda je obrazně řečeno jako řešeto, na akci se mělo vystřídat hned několik firem.

„Pořád prý nemohli na vodu natrefit. Asi to strhlo prameny. Nejsme jediní, kdo jsou rázem na suchu. Starostka to ví, ale co zmůže. Na odboru životního prostředí v Dobříši mi řekli, že pokud má soused razítka, tak je z obliga. I kdyby se to zasypalo, vodu to nevrátí.“