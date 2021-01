Na Sněžku vyrážejí rodiny, lyžaři, ale také naháči

Mezi oblečenými turisty přibývá už druhý rok skupinek, kterým kromě roušky chybí i tričko. Otužování populární na sociálních sítích motivuje k výstupu do půl těla. Jenomže některým je nahoře taková zima, že si na pomoc pak volají horskou službu.

Nerozumím tomu, proč se nad tím někdo podivuje nebo pohoršuje, že se tito lidé chovají neslušně Viktor Kořízek, horský vůdce

Minulý rok takto příslušníci horské služby museli vyjet na pomoc pěti mladíkům, kteří se v duchu Wim Hofovy metody rozhodli otužit se výstupem s holým hrudníkem. Tričko ani bundu v batozích neměli, a tak když zjistili, že nedokážou slézt dolů, nezbylo jim než volat o pomoc.

„Já jsem u toho přímo nezasahoval, a kdyby, tak pány rozběhám tak, že se cestou dolů zahřejí. Nicméně to je taková triviální věc, jen na popud sociálních sítí chodí na výstup polonazí a ti hloupější si prostě nevezmou ani žádné svršky do batůžku,“ komentoval nezvyklé nahaté skupinky turistů Viktor Kořízek, horský vůdce a člen Horské služby Pec pod Sněžkou.

Tím, že lyžaře můžete letos potkat akorát tak cestou ze Sněžky, ubylo lyžařských úrazů. Narostlo však těch, které si způsobí lidé nezvyklí chodit v zimě po horách.

„V našem okrsku je vůbec nejvíce úrazů v Česku. Jen v Peci se stane každý rok tolik úrazů, jako v celých Beskydech. Z pětadevadesáti procent jsou to lyžařské úrazy. Ale nyní se to samozřejmě přesunulo, protože lidi nemohou na vleky, takže se rozprchli do okolí,“ popisuje současné dění v Krkonoších horský vůdce.

Současně upozornil na vůbec nejnebezpečnější úsek pro pěší turisty: „Ze Sněžky vede několik cest. Průšvih je, když si lidé pamatují z léta, že chodí z Růžohorek rovnou do Pece po zelené. To je to nejhorší, co je může napadnout. Ta cesta, i když není nasněženo, je strašně zledovatělá. I my, když tam pak zasahujeme, se tam nemůžeme pořádně dostat, takže nosíme zraněné v holých rukou. Lidé to často nevědí, a jakmile zabočí do lesa, i v pohorkách, bojují o holý život, respektive kosti.“

Na vlecích rozestupy udrží

To, že lidé naplnili horská střediska, je podle něj v tuto dobu sice netypické, ale horská služba jejich chování rozumí.

„Samozřejmě je narváno. Jediný rozdíl je v tom, že prvních čtrnáct dní v lednu je vždy určitý útlum. Po Silvestru se chaty uklízí a připravují se na příjezd hostů v druhé polovině měsíce a v únoru. Ale teď lidi chtějí jít aspoň ven na čerstvý vzduch. Nerozumím tomu, proč se nad tím někdo podivuje nebo pohoršuje, že se tito lidé chovají neslušně. Tím, že jdou do kopce s dětmi a táhnou boby? Naopak to, že vleky jsou zavřené, to je neslušný vůči lidem,“ myslí si Kořízek.

Velkým tématem uplynulého víkendu byla vypjatá dopravní situace v Bedřichově a vůbec nápor lidí ve všech horských střediscích v Česku.

„Problematická dopravní situace se řeší každý rok. To opravdu není nic nového. Ano, lidí je tu hodně, ale co mají dělat, když nikam nemůžou? Jsou zahnaní do kouta. Zaplnili hory, a alespoň po nich chodí nebo s dětmi sáňkují. Průšvih je uzavření vleků. Přitom na vleku, kde jsou pumy, jsou rozestupy dané a ve frontách stačí, když to bude jeden člověk hlídat, a když někdo nebude dodržovat rozestup, přijde o permici. To je z mého pohledu vcelku jednoduché,“ míní horský vůdce.