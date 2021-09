Na Slovácko se po koronavirové pauze vracejí hody

Hodová chasa v čele se stárky přišla v sobotu odpoledne žádat o povolení práva hodů starostku Ořechova Jarmilu Jilgovou (NK). Ta byla stejně jako řada dalších oděna do tradičního ořechovského kroje.

Ta nakonec právo stárkovi a chase předala poté, co stárek splnil jednu svou povinnost. A to nasát víno ze sudu do velkého koštýře. Což se stárkovi podařilo.