Na severozápadě udeřily silné bouřky

Hasiči začali vyjíždět v 16:38, zavoláni byli například do ulice Kosmonautů v Březinách, kde se voda dostala do jednoho z panelových domů. Zhruba o kilometr dál v Krokově ulici spadla lampa na vozovku. V Přemyslově ulici na Starém městě neodtékala kanalizace. Voda se dostala také do kotle ve sklepě ve Folknářích, zaplavená je Březová ulice.