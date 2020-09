Na přesčasy hygieniků půjde do konce roku 59 milionů

Vyplývá to z materiálu, který v pondělí projedná vláda. Některé hygienické stanice si stěžují na přetíženost, některé už kvůli velkému počtu nově pozitivně testovaných nestíhají trasovat jejich kontakty. Problémy jsou zejména v Praze.

Hygienici podle svých slov pracují téměř neustále bez nějaké vyhlídky na to, že by stávající maraton skončil. Zjišťují především kontakty nakažených, ty pak obvolávají a případně posílají do karantény či na testy.