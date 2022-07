Na pohotovost chodí až polovina dětí s banalitami

Tisíce dětí bez pediatra, rodiče to řeší pohotovostí

Tisíce dětí bez pediatra, rodiče to řeší pohotovostí Domácí

„Každého příchozího pečlivě ošetříme, ať přijde kdykoli a s čímkoli. Nechceme, aby rodiče začali brát zdraví dětí na lehkou váhu. Chceme, aby rodiče pochopili význam pohotovosti. Chceme, aby vzali rozum do hrsti a posoudili, zda je jejich potomek skutečně ve stavu, který vyžaduje okamžitou pomoc lékaře,“ řekl Právu profesor Ladislav Plánka z dětské chirurgie.

Na seznamu potíží, s nimiž lze rozhodně počkat do rána na běžné ošetření, je například dlouhodobá zácpa, nesestouplá varlata, drobné oděrky, zaražená tříska, nebolestivé kýly, bolesti břicha bez akutního zhoršení. Jen chirurgická pohotovost brněnské fakultní nemocnice ošetří denně mezi 60 až 80 pa­cienty.

Zdravotníci šli tak daleko, že do rad na webu nemocnice sepsali přesný návod k tomu, jak postupovat, když se dítě uhodí do hlavy nebo si odře nohu či ruku. Rodičům pomůže rozhodnout se, zda už je to na večerní jízdu s dítětem na pohotovost.