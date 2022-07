Na letišti v Líních může stát továrna na baterie, starostové z okolí se zlobí

Podle plzeňského hejtmana Rudolfa Špotáka (piráti) by zde Volkswagen vybudoval továrnu pro 4500 zaměstnanců. Nešlo by o montovnu, nýbrž velice moderní výrobu, jejíž součástí budou výzkumná pracoviště s vysoce kvalifikovanými pozicemi. Projekt by vyšel na přibližně 98 až 122 miliard korun.