Na koupi dětských bot, čistírnu či opravy alespoň tři týdny zapomeňte

Pokud se někomu porouchá doma pračka, myčka či jiný domácí přístroj, do opravny ho nedovezete. „Je to podobné jako s kadeřnicemi. Do jejich provozovny nesmíte, ony k vám domů mohou. Opravář přijde, ale musíte doufat, že to opraví na místě a bude mít s sebou náhradní díl,” řekl Tomáš Prouza Novinkám. Z vládního seznamu vyplývá, že se uzavírají provozovny oprav, údržby a instalací strojů pro zařízení pro domácnost.