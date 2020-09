Na koronavirus zemřel první lékař

„My vyjadřujeme na dálku soustrast s příbuznými, a to je celé, co s tím teď můžeme udělat. Požadovali jsme, aby se nerozvolňovala opatření, roušky ve vnitřních prostorách. Požadovali jsme, aby se roušky nosily ve všech zdravotnických zařízení,“ řekl Novinkám mluvčí ČLK Michal Sojka s tím, že dnes už bývalý ministr Adam Vojtěch (za ANO) na začátku července nařízení na nošení roušek ve zdravotnických zařízeních skutečně vydal.

„Po třech dnech to změnil jen na lůžková zařízení a tak dále. Čili my jsme požadovali ochranu zdravotníků už od začátku a považujeme to za jedno z nejdůležitějších opatření, protože ve chvíli, kdy vám začnou vypadávat zdravotníci, ať už budou muset například hlídat děti, tak se situace bude zhoršovat nejenom kvůli covidu, ale i v dalších oblastech zdravotnictví. Je to velmi rizikové a chtěli jsme, aby zdravotníci byli ochráněni,“ dodal Sojka a varoval, že tato situace bude narůstat.