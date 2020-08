Na kontě pro bohumínské rodiny už je přes půl milionu

Čtyřem nájemníkům bytů v panelovém domě, který byl požárem zasažen, již radnice přidělila nový byt a zároveň eviduje několik dalších žádosti o přidělení náhradního bydlení. Řada rodin se do domu nechce vrátit, aby si nemusela připomínat tragickou událost.

Jak sdělila mluvčí radnice Jana Končížková, pojišťovna již městu poskytla detailní popis rozsahu poškození jednotlivých bytů. „Finanční vyčíslení škod by měla radnice znát do tohoto pátku,“ uvedla mluvčí.

„Prioritou je co nejrychlejší obnova poškozených bytových jednotek tak, aby se lidé mohli co nejdříve vrátit do svých domovů. Sanační práce pokračují nepřetržitě,“ doplnil místostarosta Igor Bruzl (ČSSD).