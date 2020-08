Na jihu Čech a v Jeseníkách hrozí záplavy a rozvodnění řek

V souvislosti s přicházející studenou frontou meteorologové očekávají od dnešního odpoledne v Čechách a na západě Moravy ojediněle silné bouřky s přívalovými srážkami. Bouřky by měly nejprve dorazit na západ Česka a postupně se rozšíří přes sever a jih do středních Čech. Výstraha platí od 12.30 do pondělních 02.00. Spadnout by mělo až 70 mm srážek.