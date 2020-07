Na Ještěd autem jen z jedné strany

Výpřež i Ještěd tak zůstávají odteď pro řidiče či cyklisty přístupné jen z druhé strany hory, od Proseče pod Ještědem a Křižan. Obyvatelé těchto obcí a zbytku Podještědí už ale neprojedou dál do krajského města, a pro cestu do Liberce proto musí volit mnohonásobně delší objížďky. Například ze Světlé pod Ještědem měřila původní trasa přes Ještěd do Liberce 17 kilometrů, nutnou objížďkou přes Hodkovice nad Mohelkou teď řidiče (i veřejnou autobusovou dopravu) čeká cesta dlouhá 45 kilometrů.