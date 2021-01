Na imunitu jsou nejlepší hory, říká beskydský vytrvalec

Pravidelný pobyt v přírodě je to nejlepší, co lidé mohou pro svou imunitu udělat. Myslí si to známý vytrvalec Ján Čupa, který v posledních deseti letech každý den vyráží na vrchol Lysé hory. Ať prší, jsou vedra, nebo je deset pod nulou, nikdo ho na Lysé hoře nepotká jinak než svlečeného do půl těla a v krátkých sportovních kalhotách. A to každý den.